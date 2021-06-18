В Ростуризме заявили, что менее 2% российских пляжей прошли добровольную классификацию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Менее 2% российских пляжей прошли добровольную классификацию по уровню предоставляемых услуг, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании с регионами по вопросам летнего туристического сезона.

"Пляжи у нас тоже проходят классификацию, она добровольная. Менее 2% пляжей ее прошли сегодня. Прошу регионы обратить на это внимание муниципалитетов. Просьба ускорить процесс классификации, мы готовы на принципах софинансирования помочь с их обустройством", - сказала Догузова.

Человек, который отдыхает на пляже, должен иметь доступ к минимальному набору услуг - туалет, урна для мусора, раздевалка, наличие спасательных станций, подчеркнула она. Кроме того, необходимо обеспечить чистоту на курортных территориях, поскольку на многих из них сейчас "растут горы мусора", отметила руководитель Ростуризма.

"Следующий, один из самых злободневных вопросов, это чистота на курортных территориях. И для решения этого вопроса не нужны капительные вложения. Проблема общая - она как на стороне туристов, на стороне бизнеса, и на стороне муниципалитетов. Ухоженность и чистота городских, курортных пространств важна как для туристов, так и для местных жителей", - сказала Догузова.

Ростуризм просит муниципалитеты искать решения и внедрять их, например, разместить дополнительные более вместительные контейнеры для мусора, чаще вывозить мусор, оптимизировать работу городских служб, разместить информационные щиты с предупреждением о том, что за несоблюдение требований по чистоте предусмотрены штрафы.

"И очень важно опять же вести информационную и разъяснительную работу с туристами и местными жителями. Если хватило сил носить продукты, еду, упаковку в момент отдыха, то нет ничего проще забрать мусор с собой", - резюмировала Догузова.