ЕК рассмотрит вопрос о запрете ввоза в Россию кормов и кормовых добавок из Чехии

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. Представители Еврокомиссии (ЕК), Совета Евросоюза и стран сообщества в предстоящую среду рассмотрят вопрос о запрете Россельхознадзором с 21 июня 2021 года ввоза кормов и кормовых добавок из Чехии в РФ. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции республики Петер Ворличек.

"Представители ЕК, Совета ЕС и стран Евросоюза в будущую среду обсудят проблему запрета ввоза в Россию кормов и кормовых добавок из Чехии и других государств", - сказал он. Ворличек отметил, что корма и кормовые добавки производятся в Чехии в соответствии с жесткими нормами ЕС. "Они абсолютно безопасны", - подчеркнул он.

Россельхознадзор 17 июня проинформировал, что с 21 июня 2021 года вводятся временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Чешской Республики. В публикации ведомства отмечалось, что такое решение принято "на основании неудовлетворительных результатов инспекции чешских предприятий, имеющих право поставок кормов и кормовых добавок в Россию".

По информации Россельхознадзора, мероприятия, прошедшие в период с 31 мая по 4 июня этого года, были направлены на подтверждение гарантий, ранее принятых от Государственной ветеринарной инспекции Чехии, о соответствии предприятий требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Основанием послужил проведенный анализ материалов о системе контроля безопасности производства указанной продукции, который вызывал ряд серьезных вопросов относительно ее функционирования. По результатам проверки в частности было выявлено, что на предприятиях, экспортирующих корма и кормовые добавки в ЕАЭС не проводятся систематические проверки, в то время как на них выявлен ряд нарушений, выпускаемая продукция также не соответствует требованиям ЕАЭС.

Как добавили в ведомстве, вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления чешской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставку кормов и кормовых добавок из Эстонии, Литвы, а также США, Германии, Нидерландов и Испании.