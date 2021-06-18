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Мантуров: торговля испытывает из-за пандемии меньше ограничений, чем в 2020 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новые ограничения для сферы торговли в связи с пандемией коронавируса введены в более легком формате, чем годом ранее, система торговли к ним уже адаптировалась, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"На сегодняшний день мы живем в формате меньших ограничений, чем это было в прошлом году в это же примерно время. За год была возможность адаптироваться и системе торговли в целом, и нашим органам - Росздравнадзор, Роспотребнадзор, кто отвечает за требования", - отметил он.

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