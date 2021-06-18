Более 280 млн рублей направят на ремонт объектов культуры на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 280 млн рублей направят на ремонт 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в Ставропольском крае в 2021 году в рамках краевой программы "Сохранение и развитие культуры" нацпроекта "Культура". Об этом сообщает в пятницу управление по информационной политике правительства Ставропольского края.

"В текущем году объем финансирования данного направления составляет 284 млн рублей. Среди запланированных мероприятий - ремонт 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в территориях края. Также планируется создание двух модельных библиотек в Курском и Труновском муниципальных округах и двух виртуальных концертных залов в Ипатово и в Пушкинской галерее Железноводска", - пояснили в управлении.

В свою очередь, в рамках реализации нацпроекта на 2022 год на территории Ставрополья уже поданы заявки на ремонт 17 домов культуры, 19 детских школ искусств, создание новых модельных библиотек, а также на закупку музыкальных инструментов для 11 детских школ искусств и краевого музыкального колледжа имени В. И. Сафонова.

Нацпроект "Культура" - один из национальных проектов, созданных по инициативе президента России Владимира Путина. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.