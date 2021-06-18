Рынок акций РФ завершил неделю снижением на негативном внешнем фоне

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю снижением вслед за нефтяными котировками и мировыми фондовыми площадками. Так, индекс Мосбиржи просел на 0,42% - до 3802,95 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,06%, до 1646,72 пункта.

Доллар растет на 0,57% - до 72,7345 руб., евро - на 0,29%, до 86,3966 руб.

"По всей видимости, инвесторы готовы фиксировать прибыль, потому что дальнейших поводов продолжать бурные покупки пока не видно. Нет оснований и для мощного отката, поэтому частично зафиксировать позитив и ждать дальнейшего развития событий сейчас оптимальный вариант", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

При этом поддержку глобальному рынку сегодня оказало решение Банка Японии продлить программу поддержки бизнеса в условиях пандемии до конца марта 2022 года. "Информация поддержала прогнозы сохранения в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии экономической базы, формирующей инвестиционный спрос, несмотря на повышение среднесрочных рисков охлаждения американского фондового рынка в рамках анонсированного вчера ФРС начала обсуждения возможного сокращения программы выкупа активов", - отмечает аналитик инвесткомпании "Фридом финанс" Александр Осин.

Стоимость нефти Brent опускается ниже $74 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказало локальное усиление доллара, а также очередная волна усиления вирусных рисков, поясняет инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Великобритания, где привиты от коронавируса более чем три четверти населения, столкнулась со стремительным распространением индийского штамма патогена и вынуждена была продлить карантинные ограничения на месяц", - указывает эксперт.

Корпоративный сектор

Лидерами роста были бумаги TCS (+5,58%), которые предпринимают очередную попытку прорваться к максимуму 5846 руб. Неплохо смотрятся акции "Полюс золота", поддерживаемые фундаментальным фактором оживления спроса в мире на ювелирные украшения, отмечает Бодрова.

Список аутсайдеров возглавляют бумаги "Русала" (-2,21%), "Алросы" (-3,1%) и АФК "Система" (-2,5%). Распродажа идет и в бумагах ВТБ (-2,29%).

Прогнозы экспертов

В начале будущей недели просадка на рынках начнет постепенно выкупаться, считает Бахтин. "К участникам торгов приходит понимание, что среднесрочно ФРС США сохранит ультрамягкую политику, в частности на фоне неуверенного восстановления рынка труда США. Инвесторы продолжат внимательно следить за вирусной обстановкой, сырьевыми ценами, сигналами регуляторов и ключевой статистикой", - полагает эксперт.

В понедельник, 21 июня, ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Росстат должен представить данные по ВВП, розничным продажам за май и безработице за июнь.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3780-3880 пунктов, курс доллара - 71,8 -73,3 руб.

Целевые диапазоны закрытия инвесткомпании "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи - 3765-3825 пунктов, для курсов доллара и евро 72,2-72,7 руб. и 85,15-86,75 руб. соответственно.