Utair возобновит рейсы из Грозного в Стамбул после получения разрешения регулятора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair возобновит рейсы из Грозного в Стамбул, как только получит разрешение регулятора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"Возобновим рейс из Грозного в Стамбул сразу, как получим разрешение авиарегулятора", - сказал собеседник агентства.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России в пятницу принял решение о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что до 23:55 минут 21 июня авиационное сообщение приостановлено. Голикова отметила, что решение было принято после поездки российской инспекционной группы в Турцию.

РФ с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. 31 мая в оперштабе сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах.