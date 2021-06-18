ВЭБ.РФ и Газпромбанк профинансируют развитие аэропортового комплекса в Новом Уренгое

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Группа ВЭБ.РФ и Газпромбанк предоставят финансирование проекту развития аэропортового комплекса в Новом Уренгое, который реализует ООО "Уренгойаэроинвест". Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Объем синдицированного кредита, предоставляемого ВЭБ.РФ и Газпромбанком, составляет 7,5 млрд рублей. В свою очередь ВЭБ.ДВ (группа ВЭБ.РФ) планирует предоставить 3,7 млрд рублей в виде льготного займа. На сегодняшний день ВЭБ принял участие в финансировании проектов строительства и модернизации восьми аэропортов.

"Общая стоимость проекта превышает 11 млрд рублей, первые кредитные средства планируем направить не позднее июля 2021 года. Финансирование инфраструктуры, в том числе модернизация крупных узловых аэропортов, включая строительство и реконструкцию терминалов, - одна из ключевых задач института развития. Новые пассажирский терминал и аэродромная инфраструктура позволят обеспечить безопасность полетов, повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность аэропорта", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Кредитные средства будут предоставлены на строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний площадью 19,6 тыс. кв. м. На первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Пропускная способность терминала составит 840 пассажиров в час.

Также в рамках проекта ведется полноценная реконструкция аэродрома: усиление взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона с организацией 15 мест стоянок воздушных судов, модернизация радиолокационного и светосигнального оборудования. Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта. В настоящее время строительные работы идут, произведено несколько этапов реконструкции аэродрома. Завершить все работы планируется до конца 2022 года. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключённого между правительством Ямало-ненецкого автономного округа и ООО "Уренгойаэроинвест". Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект комплексной модернизации аэродромной и терминальной инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.