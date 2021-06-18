"Зеленые" сертификаты могут стать первыми зарегистрированными углеродными единицами в РФ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Зеленые" сертификаты при условии принятия правительством соответствующих нормативных актов в 2021 году могут стать одной из первых законодательно закрепленных углеродных единиц на территории России. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя правления "Сбера" Александр Ведяхин.

"В настоящий момент на российском рынке отсутствует нормативное регулирование в этой области [купле-продаже квот на выбросы парниковых газов], однако правительство намерено сформировать национальную систему обращения "зеленых" сертификатов, где основным регулятором должна выступить ассоциация "НП Совет рынка <…> Таким образом, при условии принятия правительством соответствующих нормативных актов в 2021 году именно "зеленые" сертификаты могут стать одной из первых законодательно закрепленных углеродных единиц на территории России", - рассказал Ведяхин.

В свою очередь, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин полагает, что нормативная база для регулирования рынка купли-продажи квот на выбросы парниковых газов в России может появиться уже в следующем году. "В России еще не установлена нормативная база, которая могла бы регулировать рынок купли-продажи квот. Ожидается, что в 2022 году такое регулирование появится", - сказал собеседник агентства.

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