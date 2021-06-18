Итальянская Alitalia пока не планирует возобновлять полеты в РФ

РИМ, 18 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская авиакомпания Alitalia на нынешнем этапе не планирует возобновлять рейсы по российским маршрутам. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании, которая переживает процесс реструктуризации после того, как оказалась практически на грани банкротства.

"Пока возобновление полетов не обсуждается", - ответили в компании на соответствующий запрос.

Ранее в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства объявила, что РФ возобновляет ранее приостановленное из-за пандемии регулярное авиасообщение с рядом стран, включая Италию. До сих пор компания "Аэрофлот" осуществляла грузопассажирские перевозки из Рима, Милана, Неаполя и Венеции. Кроме того, перевозчики S7 и "Победа" объявляли о возобновлении чартеров.

При этом пользоваться их услугами на данный момент россияне могут только по уважительным причинам, к которым относятся рабочие поездки, лечение и учеба, а также по документам о постоянном месте жительства. Кроме того, Россия относится к странам, гражданам которых, помимо отрицательного результата теста на коронавирус, необходимо соблюдать карантин по прибытии в Италию. Как отметил источник в правительстве в беседе с корреспондентом ТАСС, до специальных распоряжений Минздрава сохраняется запрет на въезд с туристическими целями в соответствии с положениями действующего режима чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 31 июля. Однако обсуждается возможность его дальнейшего продления. Как указал в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги, решение о завершении или продлении режима ЧС будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации ближе к концу июля.