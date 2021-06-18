Ростуризм рекомендовал туроператорам предупреждать клиентов о непогоде в Крыму

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ростуризм рекомендовал туроператорам предупреждать туристов о неблагоприятных погодных условиях в Крыму, а путешественникам - соблюдать меры безопасности. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

"Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Республику Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму, [советуют] следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности", - отметили в ведомстве.

Кроме того, экскурсионным компаниям рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В пятницу на полуострове также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с. В результате непогоды в Ялте пострадали 11 человек, один человек погиб.