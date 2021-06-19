Доля просроченных долгов россиян по кредиткам в апреле-мае выросла до 8,4%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Доля просроченных более чем на 30 дней долгов россиян по кредитным картам за апрель - май выросла почти на 1 процентный пункт (п.п.) Так, в марте показатель составлял 7,5%, в апреле - уже 8,1%, а в мае - 8,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с маем прошлого года доля просроченной задолженности по кредитным картам выросла на 0,2 п.п.

"Мы видим, что течение года доля просрочки по кредитным картам оставалась достаточно стабильной, а ее колебание в пределах этого периода находилось в пределах погрешности. Если же говорить о весне текущего года, то в этот период времени был отмечен несколько более высокий аппетит к риску со стороны банков, которые увеличили выдачу кредитов более широкому кругу заемщиков с уже открытыми кредитными картами. Отсюда и рост просрочки", - поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Общий портфель банков по кредитным картам на 1 июня составил 1,34 трлн рублей, что почти на 1% ниже, чем на 1 мая. При этом по сравнению с 1 июня 2020 года показатель вырос на 6,7%. Весной 2020 года наблюдалось резкое сокращение выдач кредитов гражданам на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее в НБКИ сообщали, что российские банки в мае 2021 года выдали 960 тыс. кредитных карт, что на 13,5% меньше, чем в апреле, но на 93,8% больше, чем в мае 2020 года.