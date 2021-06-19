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"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра в мае-июне выросло в пять раз

Как заявил гендиректор компании InfoSecurity a Softline Company Кирилл Солодовников, большинство из них являются мошенническими
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Число сайтов, предлагающих оформить диагностическую карту техосмотра онлайн, за последние полтора месяца резко возросло, свидетельствуют оценки компании InfoSecurity a Softline Company, которые приводит в субботу газета "Известия".

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Согласно этим данным, с начала мая 2021 года было зафиксировано более 500 доменных имен со словом "техосмотр". Около 90% указанных ресурсов - сайты, предлагающие услуги по оформлению диагностических карт техосмотра без необходимости посещать станцию техобслуживания.

Генеральный директор компании InfoSecurity a Softline Company Кирилл Солодовников заявил газете, что большинство сайтов, предоставляющих подобные услуги, являются мошенническими. По его словам, пользователи, намеревающиеся пройти техосмотр онлайн, в процессе передадут злоумышленникам значительное количество личных данных и сведений об автомобиле. Впоследствии эта информация может быть использована при совершении иных мошеннических действий. Солодовников убежден, что автомобилисты, прибегающие к помощи подобных ресурсов, лишь потеряют свои деньги и в лучшем случае получат поддельную диагностическую карту.

Как отметили "Известия", стремительный рост числа фейковых сайтов для прохождения техосмотра связан с принятым Госдумой законом об отмене обязательного техосмотра транспортного средства для оформления полиса ОСАГО.

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