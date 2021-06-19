Почти 70% российских компаний из сектора МСП опасаются очередного локдауна

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Введения в России очередного локдауна из-за коронавируса опасаются 68% средних, малых и микрокомпаний. Об этом говорится в опросе исследовательской компании IFORS Research, сделанном по запросу ТАСС.

"Чуть больше половины МСП (52%) считают, что в ближайшее время в России может быть объявлен локдаун ("точно да" - 12%, "скорее да" - 40%). 68% компаний опасаются очередного локдауна в России ("да" - 24%, "скорее да" - 44%)", - отмечают аналитики.

Отвечая на вопрос об оптимальных мерах, которые снизят скорость распространения заболевания, и, в то же время, не нанесут ущерб бизнесу, 51% респондентов отметил запрет массовых мероприятий в городах и компаниях, 38% - всеобщую обязательную вакцинацию, 32% - денежное вознаграждение для вакцинированных, 30% - вход в ТЦ, ТРЦ и рестораны по справкам о вакцинации, наличии антител или об отрицательном тесте на коронавирус.

Еще 25% опрошенных выделили в качестве такой меры финансовую поддержку компаний, чьи сотрудники активно вакцинируются, 16% - посещение офиса сотрудниками только по справке о вакцинации, наличию антител к COVID-19 и по отрицательному результату ПЦР-теста, 13% - комендантский час, 8% - локдаун. Также 13% респондентов считают, что никаких мер вводить не нужно.

Большинство - 46% опрошенных - готовятся к негативному сценарию развития ситуации с COVID-19, частично или полностью переводя деятельность в онлайн, 44% - готовят финансовую "подушку безопасности". Более четверти респондентов (28%) гасят финансовую и кредитную задолженность, 26% - увеличивают рекламную активность, 21% - переводит в "цифру" сервисы и процессы, 21% - выходит на новые рынки и запускает новые продукты, 13% - расширяют производство и 13% не принимают никаких мер.

Проблемы МСП

Опрос проводился в июне 2021 года. В исследовании приняли участие 1 тыс. предпринимателей средних, малых и микрокомпаний различных отраслей, ведущих свою деятельность в России.

"В целом, малый и средний бизнес оценивает сегодняшние условия, созданные для ведения бизнеса, на 5,3 балла из 10 (1 - совсем плохие условия, а 10 - очень хорошие условия). Показатель остался на прежнем уровне с апреля 2021 года", - отмечают аналитики.

Однако изменился топ-3 проблем малого и среднего предпринимательства, которые ранее отмечали респонденты. Так, в апреле 2021 года в него входили налоговая нагрузка (57%), падение спроса, уменьшение количества клиентов (40%) и недостаточная господдержка (32%). В июне больше половины респондентов (51%) отметили падение спроса и уменьшение количества клиентов, налоговую нагрузку (50%), в свою очередь, 30% опрошенных заявили об административных барьерах (проверках, согласованиях).

Говоря о мерах господдержки, которые могли бы поддержать их компанию, 64% опрошенных отметили необходимость снижения налоговой ставки, 40% - моратория на проверки, 38% - беспроцентных зарплатных кредитов, 38% - отсрочки арендных платежей.