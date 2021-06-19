По программе помощи лесозаготовителям подали 20 заявок на более 1 млрд рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. По программе поддержки малого и среднего бизнеса в сфере заготовки древесины подано 20 заявок на сумму более 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Для малого и среднего бизнеса, задействованного исключительно на заготовке древесины, Минпромторгом подготовлена и реализуется программа модернизации и создания мощностей по глубокой переработке древесины. На сегодняшний день подано 20 заявок на общую сумму более 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что из этих заявок пять поданы лесопромышленниками Забайкальского и Хабаровского краев ДФО.

Абрамченко также напомнила о мерах по декриминализации лесного комплекса, которые в ближайшее время начнут работать в России. "Не все еще совершенно, не все подзаконные нормативные правовые акты приняты. Прошу коллег активизировать взаимодействие между ведомствами. 1 января 2022 года, к моменту вступления в силу запрета на вывоз круглого леса, взаимодействие должно быть налажено идеально", - отметила она.