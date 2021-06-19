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"Аэрофлот" с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию

Авиакомпания запустит рейсы в Анталью, Бодрум, Даламан
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 июня запустит новые рейсы из Москвы в Турцию. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. Сейчас авиакомпания выполняет два рейса в неделю по маршруту Москва - Стамбул.

" Аэрофлот" открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул - увеличение до двух рейсов в день, Анталья - один рейс в день, Бодрум - один рейс в день, Даламан - один рейс в день",- сказал он.

По словам Демина, по дальнейшему расширению маршрутной сети в Турцию компания "будет мониторить загрузку, и принимать решение в зависимости от фактического спроса".

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ТурцияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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