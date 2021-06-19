В России квоты на экспорт древесины хвойных пород отменят с 2022 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство приняло решение отменить квоты на экспорт древесины хвойных пород с 1 января 2022 года. Об этом в субботу сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Забайкалье.

"В сфере таможенно-тарифного регулирования правительством уже принято решение об отмене экспортных квот на древесину хвойных пород с 1 января 2022 года. Как показала практика, квота не была эффективной мерой. Компании, которые работали вне квоты, нарастили больше мощностей по глубокой переработке леса", - сказала вице-премьер.

Квоты должны были стимулировать бизнес к созданию производств по глубокой переработке древесины в России и созданию дополнительных рабочих мест в отрасли.

"На лесоматериалы из ценных лиственных и хвойных пород с влажностью больше 22% с 1 июля 2021 года вводятся экспортные пошлины в размере 10%. А количество пунктов пропуска, ориентированных на экспорт лесоматериалов, будет ограничено", - сообщила Абрамченко.

Квоты предоставлены только предприятиям, у которых доля экспорта продукции лесопереработки составляет не менее 20% общей стоимости экспорта необработанных лесоматериалов и продукции лесопереработки (с поэтапным увеличением этого показателя до 35%).

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений по итогам совещания был полный запрет на вывоз из страны грубо обработанных или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой.