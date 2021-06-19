Посол Египта в Москве рассказал, что страны усердно работают над восстановлением чартеров

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Египет и Россия продолжают работу для восстановления чартерного авиасообщения в скором времени, но пока конкретных сроков нет. Об этом заявил ТАСС в субботу посол Египта в Москве Ихаб Наср.

"Я бы не стал говорить о конкретных сроках. Но решение уже принято президентами в апреле. Мы ведем усердную работу, чтобы это решение воплотить в скором времени", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли восстановление чартерных рейсов в июле.

23 апреля президенты двух стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря. В начале мая посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что авиационные власти и органы безопасности должны завершить весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения. Однако сроки запуска полетов, отметил он тогда, во многом зависят от ситуации с пандемией нового коронавируса.