Подача электроэнергии большей части потребителей Крыма восстановлена

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроэнергии для большей части потребителей в Крыму, где в четверг и пятницу в ряде городов и районов произошли подтопления из-за сильных дождей. Об этом в субботу сообщается на странице Минэнерго РФ в Twitter.

"Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей в Крыму. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 582 человек", - говорится в сообщении.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам главы администрации города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.