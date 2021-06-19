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XX съезд "Единой России"
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Путин назвал недопустимым сбой сроков введения запрета на вывоз необработанной древесины

Правительство должно принять все необходимые решения в короткие сроки, подчеркнул президент

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Какой-либо перенос сроков введения запрета на вывоз из РФ необработанной древесины является недопустимым, правительство должно принять все необходимые решения в короткие сроки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия".

"С 1 января будущего года вывоз необработанной и грубо обработанной древесины из России будет запрещен. Обращаю внимание правительства. Все решения на этот счет должны вступить в силу в ближайшее время. В том числе речь идет об оборудовании таможенных постов системами современного контроля. И хочу еще раз подчеркнуть: любой сбой здесь по времени недопустим", - сказал Путин. Он напомнил, что именно по инициативе "Единой России" в прошлом году стартовала реформа лесного хозяйства.

"Сейчас разрабатывается новая отраслевая информационная система. С ее помощью можно будет отследить все этапы использования древесины: от делянки до переработки или поставок на экспорт. В том числе это важно, чтобы пресечь незаконные рубки, теневой вывоз леса за границу", - заявил глава государства. Президент отметил, что, по оценкам экспертов, новая специальная государственная информационная система в этой отрасли должна заработать с 1 сентября 2023 года.

"На мой взгляд, долго это все. Но вот уверяют, что раньше ну никак по всей стране это не ввести. Не знаю. Но я вас прошу обратить на это внимание и продолжать заниматься этой темой, неустанно за этим следить. Может быть, сможем что-то сделать и пораньше, но уж точно никуда дальше за этот рубеж уходить нельзя", - заявил Путин.

Он также отметил, что власти обязательно будут стимулировать глубокую переработку древесины.

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