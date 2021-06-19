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Пандемия COVID-19

Полеты между Россией и Болгарией восстановят с 28 июня

В частности, полеты по маршруту Москва - София, Москва - Варна, Москва – Бургас будут проводиться с частотой четыре полета еженедельно по каждому из маршрутов

СОФИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Полеты между Россией и Болгарией восстанавливаются с 28 июня. Об этом в субботу сообщает МИД балканской республики.

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"По информации нашего посольства в Москве с 28 июня будут восстановлены полеты по маршруту Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с частотой четыре полета еженедельно по каждому из маршрутов, а также полеты Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - Варна, Минеральные воды - Варна, Самара - Бургас, Ростов на Дону - Варна, Ростов на Дону - Бургас с периодичностью один полет в неделю по каждому из маршрутов", - говорится в сообщении.

Болгарское внешнеполитическое ведомство отмечает, что решение о возобновлении полетов было принято 18 июня на заседании оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса и опубликовано на официальном правительственном сайте.

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БолгарияРоссияПандемия COVID-19
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