"Единая Россия" выступила за цифровизацию городского хозяйства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Единая "Россия" выступает за цифровизацию и создание эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии.

"Единая Россия" выступает за строительство умного государства, которое ориентировано на потребности людей, поэтому и вопросы цифровизации городского хозяйства по созданию эффективной системы управления жилищно-коммунальным комплексом, вопросы современных условий для жизни горожан с использованием высоких технологий - они все должны быть в повестке дня", - сказал он.

"Мы будем и дальше содействовать развитию системы государственных услуг, которые позволяют и на федеральном, и на региональном уровне оперативно реагировать на обращения граждан - это сейчас превратилось в исключительно важный момент, особенно имея в виду общую ситуацию", - добавил Медведев.