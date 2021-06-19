{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XX съезд "Единой России"

"Единая Россия" выступила за цифровизацию городского хозяйства

Как заявил председатель партии, фракция выступает за строительство "умного государства, которое ориентировано на потребности людей"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Единая "Россия" выступает за цифровизацию и создание эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии.

"Единая Россия" выступает за строительство умного государства, которое ориентировано на потребности людей, поэтому и вопросы цифровизации городского хозяйства по созданию эффективной системы управления жилищно-коммунальным комплексом, вопросы современных условий для жизни горожан с использованием высоких технологий - они все должны быть в повестке дня", - сказал он.

"Мы будем и дальше содействовать развитию системы государственных услуг, которые позволяют и на федеральном, и на региональном уровне оперативно реагировать на обращения граждан - это сейчас превратилось в исключительно важный момент, особенно имея в виду общую ситуацию", - добавил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
Котяков заявил, что увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено Трудовым кодексом
Читать полностью