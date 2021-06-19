Реализация программы развития нижегородской агломерации позволит увеличить ВРП на 2%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области ожидают увеличения в регионе валового регионального продукта (ВРП) на 2% благодаря реализации комплексной программы развития нижегородской агломерации, которая предусматривает редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода и реформу системы общественного транспорта, сообщил в субботу губернатор области Глеб Никитин во время партийного съезда "Единой России".

"У нас есть все возможности, чтобы обеспечить прорывной экономический рост через развитие инфраструктуры в регионах. Снятие инфраструктурных ограничений по каждому направлению в отдельности нам представляется неэффективным, при этом реализация масштабных и комплексных программ приводит к кардинальному изменению качества жизни миллионов людей и к росту экономики регионов и всей страны. На примере Нижегородской области, где мы уже разработали такую комплексную программу, можно сказать, что ее реализация по прогнозам приведет к дополнительному росту валового регионального продукта как минимум на 2% плюсом к 3% базовым", - сказал Никитин.

В конце марта в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства Никитин сообщил, что первая очередь программы включает в себя четрые проекта. Речь идет о редевелопменте территории исторического центра Нижнего Новгорода, что позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, а вместо депрессивных территорий сформировать территорию с активной деловой жизнью. Как отметил Никитин, здесь будет создано не менее 10 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест, в том числе в IT-сфере и в основном для молодежи.

Еще один проект - развитие южных территорий города для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв. м. Как ранее отмечал губернатор, здесь уже проживает 20 тыс. человек, которые остро нуждаются в качественной и доступной инфраструктуре, в том числе транспортной. Третий проект касается развития особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске, а четвертый подразумевает полное реформирование транспортной инфраструктуры и реформу общественного транспорта с обновлением почти тысячи единиц подвижного состава и более 100 км рельсовой инфраструктуры.

Как ранее отмечал Никитин, по этим четырем проектам совокупная стоимость комплексной программы на ближайшие 10 лет превышает 460 млрд рублей, 57% приходится на частных инвесторов и ресурсоснабжающие организации, оставшаяся часть - это публичные обязательства, государственные инфраструктурные расходы. По его словам, за 30-летний срок совокупный прямой бюджетный эффект от реализации первой очереди программы, по расчетам экспертов, достигнет 800 млрд рублей.