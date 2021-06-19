Котяков заявил, что увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено Трудовым кодексом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Увольнение за отказ от вакцинации в настоящее время не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Об этом в субботу заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное

"У нас на сегодняшний день возможность за это [отказ от вакцинации] увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено", - сказал он.

По словам министра, вопрос об обязательной вакцинации в регионах относится к зоне ответственности местных властей.

"Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию", - добавил Котяков.

Глава Минтруда РФ также добавил, что перевод на удаленку в регионах зависит от эпидемиологической ситуации.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.