Энергоснабжение в Крыму полностью восстановили

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Энергообеспечение жителей Крыма полностью восстановлено после массовых сбоев, вызванных аномальными дождями. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней", - уточнили в ведомстве.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам главы администрации города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Общее число отключенных потребителей достигало 26,2 тыс. человек.