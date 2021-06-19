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Николая Яцеленко назначили заместителем главы Минцифры

Николай Яцеленко назначен заместителем главы Минцифры - распоряжение.

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