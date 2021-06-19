Кабмин выделит Роспотребнадзору 321,3 млн рублей на изучение популяционного иммунитета

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство распорядилось выделить более 320 млн рублей на финансирование научного сотрудничества федеральных учреждений России с рядом стран по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2021-2022 годах Роспотребнадзору на финансирование расходов, связанных с осуществлением подведомственными Роспотребнадзору федеральными учреждениями <...> мероприятий по научному сотрудничеству со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции и секвенированию штаммов COVID-19 в 2021-2022 годах, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 321318,04 тыс. рублей", - говорится в документе. Указывается, что более 172 млн будет выделено на мероприятия в 2021 году, еще более 148 млн - в 2022.

В список федеральных учреждений, на финансирование расходов которых выделяются средства, вошли научно-исследовательский институт "Микроб", государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.