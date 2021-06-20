На курортах Кубани не выявили необоснованного завышения цен

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. УФАС России по Краснодарскому краю не выявило на курортах региона нарушений федерального закона о защите конкуренции, которые могли бы привести к необоснованному росту цен на отдых, сообщили в ведомстве в ответе на запрос ТАСС за подписью врио руководителя управления Людмилы Литовченко.

Эксперты туристической отрасли заявляли, что ограничения в связи с пандемией на зарубежных курортах привели к росту цен на основных российских курортах - в Крыму и Краснодарском крае. В середине июня руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в интервью газете "Известия" заявила, что на курортах Черноморского побережья спрос кратно превышает предложение, что приводит к динамическому росту цен на отдых.

"В Краснодарское УФАС России поступали сведения Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края о проводимом мониторинге стоимости гостиничных услуг на Черноморском побережье Краснодарского края. Краснодарским УФАС проведены выездные проверки <…>, по результатам которых нарушений ст. 11 федерального закона "О защите конкуренции" не установлено. Предостережения хозяйствующим субъектам, оказывающим гостиничные услуги, не выдавались", - говорится в тексте.

В соответствующем федеральном законе говорится, что его нарушения могут выражаться в установлении или поддержании определенных цен, их повышении. В региональном УФАС добавили, что рынок туристических услуг характеризуется большим количеством участников и они являются конкурентными, субъектов, занимающих доминирующее положение, не выявлено. Также, по данным ведомства, на уровень цен влияет заблаговременность бронирования номеров.

"Недопустимыми являются случаи односторонней отмены бронирования номеров со стороны средств размещения, а также пересмотр ими условий ранее заключенных договоров на оказание гостиничных услуг с целью их перезаключения на новых условиях по более высокой цене. Для пресечения таких недобросовестных практик со стороны средств размещения и туроператоров ФАС России совместно с Ростуризмом и Роспотребнадзором выпустили трехстороннее письмо", - пояснили в Краснодарском УФАС, уточнив, что такие действия могут повлечь наступление гражданско-правовой и административной ответственности. Анализ динамики цен на гостиничные услуги в Краснодарском крае продолжается.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Курорты Краснодарского края приняли с 1 по 11 мая более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Заполняемость отелей в среднем составила около 80%. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.