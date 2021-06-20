"Победа" с 1 июля возобновит рейсы из Москвы в Анталью

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 1 июля возобновит рейсы в Турцию, прерванные из-за ограничения авиасообщения с этой страной на фоне пандемии. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи - Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня", - отмечается в сообщении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Накануне "Аэрофлот" сообщил о расширении полетов в Турцию с 25 июня. Перевозчик планирует увеличить до двух рейсов в день полеты из Москвы в Стамбул, запустить рейсы из Москвы в Анталью, Бодрум, Даламан.