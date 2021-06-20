Эксперт: возобновление полетов в Турцию ослабит давление на российскую туринфраструктуру

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения с Турцией ослабит давление на российскую туристическую инфраструктуру, которая работает на пределе возможностей из-за высокого спроса на услуги. Таким мнением в воскресенье поделился с ТАСС глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

"В какой-то степени и хорошо, что открыли Турцию, потому что Крым и Кавказ испытывают сейчас большое давление со стороны прибывающих туристов, инфраструктура справляется с трудом, - отметил собеседник агентства. - Поэтому, если часть туристического потока оттянут на себя другие курорты, это будет неплохо и для нас. Та часть туристов, которая останется у нас, будет чувствовать себя более комфортно. Сотрудники отелей, сферы услуг тоже будут работать не в авральном режиме. Думаю, что это хорошо".

Зелинский отметил, что напряжение на российских курортах фиксируется уже сейчас, хотя высокий сезон еще не начался. "Если где-то необоснованно завышали цены, теперь, когда у людей появилась альтернатива, эти отельеры задумаются, стоит ли вообще повышать. А если начнут аннулировать туры, то задумаются и о том, как привлекать туристов. Это, я думаю, пойдет на пользу нашим курортам", - добавил эксперт.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году курортный сезон начался 1 мая - на месяц раньше. На полуострове ждут рекордного числа туристов, согласно прогнозам, регион примет около 8 млн человек.