Опрос: в новых сотрудниках нуждаются 45% представителей малого бизнеса в России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Необходимость найма новых сотрудников испытывают 45% представителей малого и среднего бизнеса в России, при этом треть бизнесменов отмечают, что кандидаты предъявляют завышенные требования к зарплате. Об этом свидетельствует опрос 1 839 предпринимателей сегмента, который провели Промсвязьбанк (ПСБ), "Опора России" и агентство Magram Market Research.

"Необходимость найма новых сотрудников в сегменте малого и среднего бизнеса отмечают 45% респондентов. Причем 27%, испытывающих такую потребность, расширяют штат", - отмечается в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС. При этом, как говорится в материалах, 55% опрошенных не нуждаются в новых сотрудниках.

На вопрос о том, какие сложности возникают при подборе персонала, большинство респондентов (41%) отметили "дефицит квалифицированных кадров". На втором месте по популярности (31%) ответ "завышенные требования к оплате труда". Среди других причин опрошенные назвали географические особенности бизнеса (14%), завышенные требования по соцпакету (11%), трудности с наймом мигрантов (9%), высокую стоимость рекрутинговых услуг (8%) и другие.

Также исследование показало, что каждый четвертый предприниматель (25%) вкладывает средства в развитие бизнеса, и сейчас доля таких бизнесменов находится на уровне 2019 года. Еще 23% предпринимателей из малого и среднего бизнеса пока не инвестировали, но планируют начать в этом году. Не готовы инвестировать в этом году 52% респондентов против 53% два года назад.

Основным барьером для расширения бизнеса предприниматели по-прежнему считают неблагоприятные экономические условия, вызванные пандемией, причем за два года доля таких предпринимателей выросла на 11 п. п., до 55%, свидетельствуют данные исследования. Практически одинаковые доли опрошенных (22% и 23%) назвали препятствиями для развития низкую рентабельность бизнеса, снижение спроса и невозможность спрогнозировать отдачу от инвестиций.

Самыми популярными источниками финансирования основного капитала у малого и среднего бизнеса остаются денежные средства компании (указали 59% респондентов) или собственника (39%).