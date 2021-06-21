"Ъ": МЭР хочет смягчить список неисправностей авто, за которые предусмотрен штраф

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ направило критические замечания на проект МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые предусматривается штраф. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст отрицательного заключения оценки проекта.

По данным издания, Минэкономразвития выявило в документе "положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц". В ведомстве считают, что в перечне должны быть только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения и для выявления которых инспекторам не требуется дополнительное оборудование.

Так, Минэкономразвития назвало "необоснованным" штрафы за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. По данным газеты, необходимо исключить проверку "эффективности торможения", так как для этого требуются специальные роликовые стенды, а также досмотр света фар (нужна площадка с уклоном не более 0,1% и специальный прибор). ГИБДД изучает заключение и готова доработать свой перечень, передает "Коммерсантъ".

В Минэкономразвития изданию сообщили, что мнения, которые легли в основу заключения, поступили от "экспертного сообщества".