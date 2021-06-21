Власти Чукотки выделят более 11 млн рублей на трудоустройство подростков в тундру

ТАСС, 21 июня. Власти Чукотки в 2021 году выделят более 11 млн рублей на выплаты подросткам, трудоустроенным на летние каникулы в оленеводческие звенья, работающие в округе. Об этом сообщила ТАСС советник отдела экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО Ольга Жиленко.

"Ежегодно мы практикуем трудоустройство подростков с 14 лет в оленеводческие звенья, работающие в тундре, и популярность такой формы занятости у ребят растет с каждым годом. Этим летом мы трудоустроим 146 подростков, они будут получать около 15 тыс. рублей в месяц. Всего из бюджета на эти цели будет выделено более 11 млн рублей", - сказала она.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что в этом году семьи оленеводов на Чукотке, которые берут своих детей на летние каникулы в тундру, также будут получать ежемесячные выплаты в размере 11 тыс. и 22 тыс. рублей в зависимости от возраста ребенка. Всего на Чукотке работает 14 оленеводческих хозяйств, которые заготавливают продукцию для нужд полуострова. Поголовье оленя - около 122 тыс.