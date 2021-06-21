Росалкогольрегулирование отметило снижение спроса на алкоголь в пандемию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россияне приобрели 66 млн декалитров (дал) спиртного в первом квартале 2021 года, в тот же период прошлого года показатель был равен 67,87 млн дал. Об этом сообщают в понедельник " Известия " со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

По данным газеты, меньше всего россияне стали покупать винодельческую продукцию (86,8% к прошлому году), пиво и пивные напитки (94%), а также водку и ликероводочные изделия (98%). Увеличение спроса зафиксировано на игристые вина и шампанское (105%). Также отмечается, что единственным товаром, спрос на который не изменился, стал коньяк.

По потреблению алкоголя лидером стала Москва. За I квартал, по данным Росалкогольрегулирования, жители столицы приобрели 6,4 млн дал водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков. В прошлом году показатель был 6,7 млн дал. Второе место заняла Московская область - 6 млн дал (6,35 млн дал в 2020 году), третье - Санкт-Петербург, где куплено 3,37 млн дал (3,5 млн дал).

Как сообщает газета, лидером по минимальному употреблению алкоголя стала Ингушетия. Жители республики за I квартал приобрели всего 6 тыс. дал. На втором месте оказалась Чечня, в которой зафиксировано 11 тыс. дал. Третье место по минимальному потреблению алкоголя у Чукотки - 28,7 тыс. дал.

В пресс-службе Росалкогольрегулирования газете сообщили, что причиной снижения показателей стала пандемия коронавируса, из-за которой во многих регионах страны были введены ограничения по работе ресторанов, баров и кафе. "Сейчас постепенно мы возвращаемся к допандемийным значениям", - пояснили в ведомстве.