Исследование: мебель для домашнего рабочего места обойдется россиянину в 16,3 тыс. рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Оборудование домашнего рабочего места офисной мебелью и принтером обойдется россиянину в среднем в 16,3 тыс. рублей, а полный комплект необходимых товаров, включающий канцелярские принадлежности и офисную технику среднего ценового сегмента, - в 60,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса доставки "Сбермаркет" и маркетплейса "Сбермегамаркет", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"На оборудование рабочего места офисной мебелью уйдет 16 349 рублей. В эту сумму входят офисные стол и кресло, шкаф-стеллаж, настольная лампа, струйное МФУ", - говорится в исследовании.

Ноутбук высокого ценового сегмента с беспроводной мышью будет стоить около 97,7 тыс. рублей. Ноутбук и мышь среднего ценового сегмента - 40,7 тыс. рублей за два предмета.

На канцелярские и расходные товары работнику нужно потратить 886 рублей. "В эту стоимость входят органайзер, ручки, степлер и скрепки, бумага А4, туалетная бумага. Перекусы во время рабочего дня сотруднику выйдут на 2 100 рублей за сэндвичи, чай и кофе, бананы, орехи и воду. Перечисленные товары обычно есть в свободном доступе у сотрудников компаний", - отметили аналитики. Таким образом, оборудовать рабочее место дома мебелью, канцелярскими предметами, перекусами на неделю и, например, техникой Apple будет стоить 117 024 рубля. За офисное место с техникой среднего сегмента нужно отдать 60 014 рублей.

Маркетплейс "Сбермегамаркет" и сервис "Сбермаркет" входят в экосистему "Сбера". "Сбермегамаркет" осуществляет доставку из более чем 8 тыс. магазинов в 450 городов России. "Сбермаркет" обеспечивает доставку из 66 торговых сетей в 151 городе РФ.