Индекс Nikkei упал более чем на 3,3% на фоне возможного повышения ставки ФРС США

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в понедельник упал более чем на 3,3% на фоне опасений инвесторов относительно повышения ключевой ставки ФРС США в следующем году.

Как свидетельствуют данные торгов, Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам утренней сессии опустился на 3,39% по сравнению с уровнем 18 июня, до отметки 27 980,97 пункта. Это второе по величине падение индекса с начала года. В предыдущий раз Nikkei падал почти на 4% в феврале.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 2,55%, до 1 896,98 пункта.

Падение индексов в Токио произошло вслед за аналогичным движением котировок на биржах США. Это, в свою очередь, вызвано итогами состоявшегося на прошлой неделе заседания ФРС США. Регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку в диапазоне 0-0,25%, а также объявил о продолжении программы по выкупу активов на $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности.

Тем не менее, как отмечает газета Nikkei, существуют прогнозы, что ФРС может поднять ключевую ставку уже в следующем году - раньше предполагаемого срока. Это, по мнению аналитиков, может привести к снижению темпов восстановления экономики.