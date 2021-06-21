Роспотребнадзор за I квартал 2021 года изъял из оборота 21 тонну алкогольной продукции

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2021 года изъяли из оборота 361 партию алкогольной продукции общим весом в 21 тонну. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"По результатам мероприятий по контролю специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъята из оборота 361 партия [на] 21 т алкогольной продукции", - сообщается на сайте.

Уточняется, что всего было исследовано более 21 тыс. проб алкогольной продукции по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и наличию радиоактивных веществ.

По санитарно-химическим показателям 0,01% проб не отвечали установленным требованиям, в то время как за I квартал 2020 года таких нарушений обнаружено не было. По микробиологическим показателям 1,46% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям (за I квартал 2020 года - 0,65%). "По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, 0,96% проб не соответствовали заявленным требованиям (за I квартал 2020 года - 1,17%)", - сообщает ведомство.