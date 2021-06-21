Набиуллина: снижение ключевой ставки до 0% в РФ приведет к двузначным значениям инфляции

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки до 0% по примеру развитых стран в РФ приведет к двузначным значениям инфляции и падению курса рубля, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Комсомольская правда".

"Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу", - сказала она, отвечая на вопрос о последствиях снижения ключевой ставки до нуля.

Она пояснила, что в развитых странах инфляционные ожидания граждан и бизнеса заякорены, они привыкли, что цены не растут и поэтому в магазинах нет ажиотажного спроса в кризисные периоды. При этом Россия 25 лет жила в условиях высокой и постоянно колеблющейся инфляции. Только в последние пять лет инфляция была в районе 4% (3,8% в среднем), отметила глава ЦБ. "Доверие к финансовым властям не так прочно, поэтому инфляционные ожидания сразу подскочили до рекордного уровня. И сейчас люди ждут, что инфляция будет расти двузначными темпами. Это разгоняет потребительское поведение", - сказала она.

Набиуллина пояснила, что высокие инфляционные ожидания приводят к тому, что граждане перестают сберегать средства. "Если к этому добавить низкие процентные ставки по депозитам, то точно пойдете потреблять. А если еще и дешевые кредиты дать, возьмете их. Производство при этом быстро не приспосабливается. Цены растут еще быстрее. В итоге раскручивается инфляционная спираль", - пояснила она. Если не остановить ее раскручивание, то высокая и неконтролируемая инфляция больно ударит по всем, отметила глава ЦБ.