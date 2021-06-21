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Набиуллина считает, что навязывание страховок при оформлении кредита абсолютно неэтично

Чтобы снизить расходы граждан на страхование ипотеки, ЦБ предложил взять эти расходы банкам на себя, сообщила глава Центробанка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что навязывание банками страховок при оформлении кредита абсолютно неэтично и, по мнению регулятора, неприемлемо. Такое мнение глава ЦБ выразила в интервью газете "Комсомольская правда".

"Абсолютно неэтично. На эту тему мы с банками вели долгие дискуссии. Они обещали разработать внутренние стандарты этики по отношению к клиентам. Потому что клиентоориентированность должна быть реальной, а не формальной. Поскольку саморегулирование на банковском рынке не появилось, мы предложили внести изменения в законодательство, чтобы все это отрегулировать. Практику навязывания страховок мы считаем неприемлемой. Будем с этим разбираться", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Набиуллина выразила надежду, что в конечном счете у банков сформируются этические принципы в результате введения жестких правил.

Комментируя жилищное кредитование, глава ЦБ отметила, что в случае с ипотекой страхование обязательно и оправданно. Однако Набиуллина признала, что клиенту такая страховка действительно обходится дорого.

"В ипотеке есть обязательное страхование. И оно оправдано. Когда банк дает большую сумму в долг, он хочет понимать, что его залог застрахован. Если с жильем что-то случится, то у банка возникают риски. Но это страхование сейчас действительно очень дорого стоит. И увеличивает стоимость ипотеки", - сказала глава ЦБ.

Чтобы снизить расходы граждан на страхование ипотеки, ЦБ предложил взять эти расходы банкам на себя. "Дорого в основном потому, что банки часто продают клиентам продукты своих же страховых компаний. Поэтому мы вышли с инициативой, чтобы это делалось за счет самих банков и показывалось в конечной стоимости кредита. Обсуждаем эти нюансы с правительством. На наш взгляд, это надо делать", - добавила Набиуллина.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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