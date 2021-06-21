В 2020 году прямые иностранные инвестиции в мире сократились на треть

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Спад в экономике, связанный с пандемией коронавируса, привел к сокращению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире в 2020 году на треть - с $1,5 трлн до $1 трлн - по сравнению с 2019 годом. В 2021 году ожидается их рост на 10-15%, говорится в опубликованном в понедельник докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Кризис вызвал резкое падение прямых иностранных инвестиций. Их глобальный поток упал на треть - с $1,5 трлн в 2019 году до $1 трлн в 2020-м", - заявила на брифинге в Женеве, представляя доклад, исполняющая обязанности генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран. Она пояснила, что по состоянию на конец 2020 года объем ПИИ был "почти на 20% меньше нижнего уровня, зафиксированного после мирового финансового кризиса более 10 лет назад".

"Мы ожидаем, что поток ПИИ в этому году отчасти вернет утерянные позиции, и рост составит 10-15%. Однако может потребоваться время, прежде чем инвестирование наберет скорость", - отметила Дюран.

"Сложившаяся ситуация оказывает серьезное влияние на наши ожидания в сфере развития", - продолжила она. Хотя сейчас обстановка "лучше, чем несколько месяцев назад" и глобальная экономика "восстанавливается быстрее, чем ожидалось вначале", это восстановление "является неравномерным и хрупким". По словам исполняющей обязанности главы ЮНКТАД, в мире "наблюдаются позитивные признаки в торговле товарами", однако "торговля услугами плетется далеко в хвосте".