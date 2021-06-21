"Автоваз" выведет бренд Lada в более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бренд Lada выйдет в более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет, сообщил журналистам президент компании Николя Мор.

"И вот эти модели они выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada.<…> Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн рублей по цене", - рассказал он.

Президент "Автоваза" добавил, что первым этапом станет выход цен на уровень от 1 млн руб., а вторым - от 1,2 млн руб. По его словам, компания планирует обновить модельный ряд Lada с 2023 по 2026 год.

"Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и будет брендом, который представляет потребителям хорошие характеристики, хорошие свойства продукта за соответствующие деньги", - добавил Мор.

Новые модели

Модельный ряд Lada планируется обновить до 2026 года. "Сейчас, начиная с 2023 года по 2026 год, мы будем выходить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели", - сообщил он.

Как сообщили в компании, наиболее продаваемыми моделями в мае этого года стали модели семейства Lada Granta - их продано 12,9 тыс. штук. На втором месте Vesta - 10,5 тыс. штук, на третьем - Largus с результатом 6,36 тыс. штук.

В 2021 году "Автоваз" начал продажи нового внедорожника Lada Niva Travel и обновленного семейства Lada Largus.

"Чтобы поддержать этот план, это обновление модельного ряда, мы сейчас проводим глубокую модернизацию своих производственных площадок. Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается и обновления, и модернизации нашей инжиниринговой базы", - добавил Мор.

Всего в мае "Автоваз" продал на российском рынке 38,3 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), что почти в 2,5 раза больше результатов мая 2020 года. С января по май 2021 года продажи составили 160,12 тыс. автомобилей, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Платформа Renault-Nissan

"Автоваз" начнет производство автомобилей на платформе CMF-B с конца 2022 года по 2026 год.

"Новые машины, которые уже будут на платформе CMF-B, начнут появляться с конца 2022 года по 2026 год", - заявил Мор.

Президент "Автоваза" также отметил, что компания занимается разработкой нового поколения двухпедального автомобиля, детали проекта пока не уточняются.

"Это новая трансмиссия будущая будет общей для трех брендов Renault, Dacia и Lada, и на версиях полноприводных, и на моноприводных", - добавил Мор.

Локализация автомобилей концерна Renault на новой глобальной платформе альянса CMF-B составит около 75%. "С вводом новой платформой это будет более ровный процент для всех моделей на единой платформе - около 75%", - заявил Мор.

Он также добавил, что у компании есть намерения по локализации, которые касаются производства электроники, мультимедийных компонентов.

"Уже присутствуют в России несколько поставщиков, которые готовы локализовать подобного рода технологии или уже локализовали подобные технологии, но нам еще предстоит привести других глобальных поставщиков", - отметил президент компании.

Голландское СП

Госкорпорация "Ростех" и концерн Renault планируют перевести совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V., зарегистрированное в Голландии, в российскую юрисдикцию до конца 2021 года, сообщил Мор.

"Совместно с Ростехом, исходя из требований необходимости эффективности и некоторых налоговых особенностей, мы решили перевести СП в российскую юрисдикцию. Это очень долгая дискуссия, которая уже идет, и мы уже, в принципе, на финальной стадии этого процесса и до конца года, надеемся, это случится", - заявил он.

Мор также подчеркнул, что это "нейтральное с точки зрения всех взглядов событие" никаким образом не повлияет на "Автоваз".

Вопрос о переводе СП в российскую юрисдикцию обсуждается с 2018 года. Раннее в июне этого года, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкомпания пока не планирует продавать Renault 8% в их совместном предприятии Alliance Rostec Auto B.V, владеющем "Автовазом".

Продажи концерна

"Автоваз" в мае продал на российском рынке 38,3 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Это почти в 2,5 раза больше результатов мая 2020 года.

С января по май 2021 года продажи составили 160,12 тыс. автомобилей, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самыми продаваемыми автомобилями в мае стали модели семейства Lada Granta - их продано 12,9 тыс. штук. На втором месте Vesta - 10,5 тыс. штук, на третьем - Largus с результатом 6,36 тыс. штук.