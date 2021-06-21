"Автоваз" запустит сборку Lada и Renault в Узбекистане в течение 12 месяцев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Автоваз" запустит сборку из машинокомпонентов Lada и Renault в Узбекистане в течение 12 месяцев, сообщил журналистам президент компании Николя Мор.

"Разумный способ, как развивать свое присутствие на этом рынке, - это работать с локальным партнером, который бы осуществлял сборку из машинокомплектов. У нас есть такой локальный партнер. И мы запустим такого рода операции по сборке там (в Узбекистане - прим. ТАСС) локально, - сначала это будут модели Lada, затем это будут модели Renault, - в ближайшие 12 месяцев", - заявил он.

По словам Мора, доля рынка в Узбекистане будет оставаться достаточно небольшой "в связи с все еще присутствием и работой UzAuto на местном рынке".

При этом, как сообщил президент "Автоваза", в сферу интересов экспортной деятельности российского автопроизводителя также входят Африка и Средний Восток.

Комментируя долю рынка в других странах-импортерах, президент компании добавил, что цель "Автоваза" - минимум 20% рынка для Lada и 5% для Renault в Казахстане. Автопроизводитель не ожидает серьезного роста объемов экспорта в Белоруссии в 2021 году в связи со сменой партнеров.

"Автоваз" по итогам 2020 года сократил экспортные продажи Lada на 19% по сравнению с 2019 годом, до 41 тыс. машин. Также в 2020 году сократились на 5% продажи компании в России, до 343,5 тыс. машин.