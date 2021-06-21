Московский инновационный кластер запустил прием заявок на гранты

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (МИК) запустил прием заявок на получение грантов для реализации комплексных инновационных проектов (КИП), в 2021 году пул потенциальных получателей такой поддержки расширился. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Первый конкурсный отбор прошел в 2020 году. В ходе отбора было подано 44 заявки, восемь из которых были отобраны на получение гранта. Сумма одобренной финансовой поддержки составила 285 млн рублей. В этом году мы внедрили несколько существенных изменений в порядок, регулирующий процесс приема и отбора заявок на КИП. Теперь пул потенциальных получателей данной меры расширился, и с учетом новых требований больше компаний смогут претендовать на грант и получить поддержку, необходимую для развития своей деятельности", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Благодаря гранту компании могут компенсировать до 15% затрат на проект, но не более 200 млн рублей в год или суммарно не более 600 млн рублей за три года. Компенсируются прямые затраты, а также расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки ЦБ. К компенсируемым затратам относятся расходы на создание, приобретение, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства, покупку оборудования и программного обеспечения, приобретение результатов интеллектуальной деятельности или прав на них. С этого года отменили требования к численности персонала и зарплате в организации-заявителе. Также ввели новое условие - максимальная запрашиваемая сумма не должна превышать сумму налогов, уплаченных в московский бюджет (включая НДФЛ), за последние два года.

Отдельный блок нововведений касается компаний, реализующих ресурсозатратные инновационные проекты совместно с другими организациями. Теперь участники межотраслевых кластеров в составе МИК могут получить грант на кооперационные комплексные проекты. Чтобы претендовать на грант, такие проекты должны реализовывать консорциумы от двух до пяти компаний, при этом как минимум у одной из них должно быть оборудование или программное обеспечение, результаты интеллектуальной деятельности и объект капитального строительства на территории Москвы. Поддержка распространяется на будущие кооперационные проекты, и компенсировать будут затраты, понесенные с 1 января 2022 года.

Кроме того, одним из главных изменений стало увеличение доли компенсации в отношении затрат на отечественное оборудование и программное обеспечение - до 20% по комплексным инновационным проектам и до 25% по кооперационным комплексным инновационным проектам.