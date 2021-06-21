Чернышенко заявил, что процедуру взыскания алиментов переведут в онлайн-формат к 2023 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Процедура взыскания алиментов к 2023 году должна быть переведена в электронный вид и будет осуществляться преимущественно удаленно, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в электронный вид и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство полностью защитит интересы и права ребенка", - сказал он.

По данным вице-премьера, в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, работодателями, а также обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

В аппарате вице-премьера пояснили, что к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал Госуслуг. "Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот", - пояснили там.