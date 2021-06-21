Глава ЦБ считает, что раздача денег населению будет способствовать росту цен

"Конкуренция очень важна для снижения инфляции. Над этим работает правительство. А денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики", - пояснила Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ РФ говорила, что регулятор ожидает снижения динамики инфляции осенью 2021 года. Это будет происходить ввиду эффекта базы (расчет текущих уровней цен, когда те выше по сравнению с показателями прошлыми), а также из-за ужесточения денежно-кредитной политики. По состоянию на 7 июня годовая инфляция в РФ увеличилась до 6,15%, что значительно выше прогнозных показателей Банка России на 2021 год на уровне 4,7-5,2%.