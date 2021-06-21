Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,15%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,15%, до 3797,23 пункта, индекс РТС - на 0,55%, до 1637,74 пункта.

К 10:03 мск индексы замедлили падение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3798,4 пункта (-0,12%), индекс РТС - на уровне 1638,52 пункта (-0,5%).

Доллар по отношению к рублю рос на 0,47%, до 73,2 руб., евро - на 0,56%, до 86,87 руб.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,08% - до $73,57 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,14% и торгуется на уровне $71,39 за баррель.