Мишустин поручил предусмотреть дополнительное финансирование на развитие "Камаза"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить дополнительные средства на развитие ПАО "Камаз". Профильные министерства до осени выделят предприятию субсидии, а также запланируют дополнительное финансирование при подготовке очередного проекта бюджета. Как сообщает в понедельник пресс-служба кабмина, такое поручение премьер дал по итогам поездки в Набережные Челны, где он посетил завод компании.

"Отмечается, что на реализацию планов по развитию "Камаза" следует предусмотреть дополнительное финансирование, - говорится в сообщении. - Для этого Минпромторгу и Минфину поручено до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета".

Как сообщил на совещании с Мишустиным директор "Камаза" Сергей Когогин, инвестиции в том числе планируется направить на увеличение производства моторов, мостов и колесных редукторов, повышение уровня локализации кабин для грузовиков.

Минобрнауки и Минфину совместно с компанией поручено до 9 июля проработать предложения по новым учебным программам для набережночелнинского филиала Казанского федерального университета, а также по развитию технической базы этого вуза. Как поясняют в кабмине, это позволит готовить больше специалистов в области современных производственных технологий. Минпромторгу также необходимо до 15 июля принять решение по возможности внедрения цифровой платформы "Камаза" на других предприятиях.

Помимо этого, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны до 24 июня рассмотреть варианты включения предложений ПАО "Камаз" в перечень новых инициатив социально-экономического развития, который готовит правительство. "Перечень формируется в том числе для решения задач, озвученных президентом России в послании Федеральному собранию", - уточняется в сообщении.

Поездка Мишустина в Набережные Челны состоялась 3 июня. На заводе "Камаз" он пообщался с рабочими и провел совещание, посвященное вопросам развития предприятия.