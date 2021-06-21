ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 10,6 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 18 июня на сумму 10,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 17 июня, составлял 10,5 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 698,1 млрд рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1,6858 трлн рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.