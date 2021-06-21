Маас заявил, что результаты переговоров ФРГ и США по "Севпотоку - 2" появятся к августу

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Переговоры США и Германии по "Северному потоку - 2" продолжаются, первые результаты могут быть достигнуты к августу. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью, которое было опубликовано в понедельник в ряде европейских газет, в том числе в немецкой Die Welt.

"По "Северному потоку - 2" мы добились важного прогресса. Из-под действия последних штрафных мер, принятых Вашингтоном, были выведены немецкие компании и отдельные персоны. Сейчас переговоры продолжаются, мы собираемся найти решения до августа. Немецкая делегация была недавно в Вашингтоне", - сказал Маас.

Содержание переговоров ФРГ и США по "Северному потоку - 2" не раскрывается.

Строительство газопровода - одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.