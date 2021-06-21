Путин поручил удержать рост тарифов в связи с развитием энергоснабжения БАМа и Транссиба

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с развитием энергоснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с обеспечением энергоснабжения участков железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ и властям сибирских и дальневосточных регионов. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 июля.

Путин поставил также задачу синхронизировать сроки ввода необходимой энергетической инфраструктуры с завершением работ по соответствующим железнодорожным объектам в рамках модернизации и увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба. Для мониторинга и координации строительных работ должна быть введена единая цифровая система контроля. Кроме того, для повышения качества и снижения стоимости проектных и строительных работ необходимо внедрить технологии информационного моделирования, говорится в поручениях президента РФ.

Путин также поручил "определить и при необходимости реализовать резервы пропускной и провозной способности по ключевым станциям Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе с использованием их имитационных моделей", а также "провести оценку систематических нарушений технологических норм и разработать комплекс мер по их предупреждению всеми участниками перевозочного процесса". По последним поручениям срок исполнения установлен до 30 декабря.

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.