ТВЭЛ начнет прямые поставки топлива на Белорусскую АЭС с 2022 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Топливная компания Росатома - ТВЭЛ - со следующего года начнет поставки ядерного топлива на Белорусскую АЭС по прямому контракту. Об этом говорится в сообщении ТВЭЛ.

"Поставки свежего топлива по прямому контракту между АО "ТВЭЛ" и Белорусской АЭС начнутся с 2022 года", - отмечает компания.

Топливо для стартовой загрузки первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС изготовил "Новосибирский завод химконцертратов" (НЗХК). Входной контроль стартовой загрузки для второго энергоблока станции завершился весной 2021 года.

Также компания отмечает, что завершился входной контроль свежего ядерного топлива, поставленного из России для первой плановой перегрузки топлива на первом энергоблоке Белорусской АЭС. Эта партия была изготовлена на Машиностроительном заводе в городе Электросталь Московской области. До начала загрузки в реактор все ТВС будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.

Проектная стратегия использования топлива в реакторах ВВЭР-1200 Белорусской АЭС предусматривает четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой раз в 12 месяцев во время планово-предупредительного ремонта. Стартовая загрузка и первая перегрузка топлива на каждом энергоблоке входят в генеральный контракт на строительство электростанции (поставщик - АО ИК "АСЭ" - инжиниринговый дивизион Росатома).

Белорусская АЭС

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый.

Первый блок станции введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года.